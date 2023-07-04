Уранці росіяни атакували Херсон, загинули двоє містян
Російська армія у вівторок, 4 липня, вкотре обстріляла Херсон. Унаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканців, розпочато кримінальну справу
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Росіяни вдарили з артилерії по місту близько 06:00. Унаслідок обстрілу чоловік та жінка, обидвоє місцеві жителі, отримали травми, несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Також пошкоджено житлові будинки. Наразі на місці події працюють правоохоронці.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
- 1 липня росіяни обстріляли Херсон. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого поранення отримали двоє дітей.
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