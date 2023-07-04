Про це інформує Офіс генпрокурора.

Росіяни вдарили з артилерії по місту близько 06:00. Унаслідок обстрілу чоловік та жінка, обидвоє місцеві жителі, отримали травми, несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Також пошкоджено житлові будинки. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.