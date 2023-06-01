Уранці ворог вдарив по Херсону: поранено двох мирних жителів
Сьогодні зранку, 1 червня, російські війська відкрили вогонь по Дніпровському районі міста Херсон. Унаслідок обстрілів двоє мирних жителів поранені
Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.
"О четвертій ранку армія РФ завдала удару по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, котрі були припарковані поруч", - пише пресслужба
Повідомляється, що від російських снарядів уражень зазнало двоє чоловіків.
У жителя 26 років опіки рук, а у 41-річного - мінно-вибухова травма й осколкові поранення шиї та ніг. Обидва були госпіталізовані до медзакладу, лікарі надають їм необхідну допомогу.
- 29 травня внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини загинув чоловік.
- Удень 31 травня російська окупаційна армія обстріляла Херсонщину, внаслідок чого дістала поранення трирічна дитина. Також постраждав 30-річний чоловік.
- Також учора російські терористи вбили ще одного мирного жителя Херсонської області
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