Уранці ворог вдарив по Херсону: поранено двох мирних жителів

Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

"О четвертій ранку армія РФ завдала удару по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, котрі були припарковані поруч", - пише пресслужба

Повідомляється, що від російських снарядів уражень зазнало двоє чоловіків.

У жителя 26 років опіки рук, а у 41-річного - мінно-вибухова травма й осколкові поранення шиї та ніг. Обидва були госпіталізовані до медзакладу, лікарі надають їм необхідну допомогу.