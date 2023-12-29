"Ураження бази найманців, воєнні склади та ППО": як пропаганда виправдала терористичний удар по Україні
У п'ятницю, 29 грудня, російська пропаганда намагається виправдати терористичні удари по цивільних в Україні
Про це пише Центр стратегічних комунікацій.
"Сьогоднішній ракетний обстріл українських міст з боку путінської Росії є практичним втіленням її геноцидної риторики. Загиблі й поранені українці, пошкоджені та знищені об'єкти цивільної інфраструктури – це демонстрація сутності тоталітарної РФ", - зауважує SPRAVDI.
Роспропаганда просуває фейкові заявив стосовно терористичного обстрілу. Нібито у Львові була знищена база найманців, а по пологовому у Дніпрі і житлових будинках Києва та Одеси - вдарила українська ППО.
Терористи просувають наратив, що у Запоріжжі була ліквідована "техніка нацистів", а Яворівський полігон на Львівщині - повністю знищений.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети.
- Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Станом на 19:00 відомо про понад 100 поранених та 31 загиблого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.08 Купівля 38.08Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.9Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе