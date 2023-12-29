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Війна з Росією: хроніка
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"Ураження бази найманців, воєнні склади та ППО": як пропаганда виправдала терористичний удар по Україні

29 грудня, 2023 п'ятниця
19:05
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

У п'ятницю, 29 грудня, російська пропаганда намагається виправдати терористичні удари по цивільних в Україні

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Сьогоднішній ракетний обстріл українських міст з боку путінської Росії є практичним втіленням її геноцидної риторики. Загиблі й поранені українці, пошкоджені та знищені об'єкти цивільної інфраструктури – це демонстрація сутності тоталітарної РФ", - зауважує SPRAVDI.

Роспропаганда просуває фейкові заявив стосовно терористичного обстрілу. Нібито у Львові була знищена база найманців, а по пологовому у Дніпрі і житлових будинках Києва та Одеси - вдарила українська ППО.

Терористи просувають наратив, що у Запоріжжі була ліквідована "техніка нацистів", а Яворівський полігон на Львівщині - повністю знищений.

  • У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети.
  • Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Станом на 19:00 відомо про понад 100 поранених та 31 загиблого.
     
Україна
фейк
Військові новини
ракетний удар
пропаганда
воєнні злочини Росії
російські фейки
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