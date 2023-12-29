"Ураження бази найманців, воєнні склади та ППО": як пропаганда виправдала терористичний удар по Україні

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Сьогоднішній ракетний обстріл українських міст з боку путінської Росії є практичним втіленням її геноцидної риторики. Загиблі й поранені українці, пошкоджені та знищені об'єкти цивільної інфраструктури – це демонстрація сутності тоталітарної РФ", - зауважує SPRAVDI.

Роспропаганда просуває фейкові заявив стосовно терористичного обстрілу. Нібито у Львові була знищена база найманців, а по пологовому у Дніпрі і житлових будинках Києва та Одеси - вдарила українська ППО.

Терористи просувають наратив, що у Запоріжжі була ліквідована "техніка нацистів", а Яворівський полігон на Львівщині - повністю знищений.