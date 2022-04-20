Народився в Одесі, вбивав у Сирії та Грузії: розвідка викрила керівника першого з часів Другої світової війни килимового бомбардування Маріуполя

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони в телеграм.



"ГУР МО України здобуло дані на міжнародного злочинця, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі!" – йдеться у повідомленні.



Мова йде про Сергія Кобилаша, командувача далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенанта, який бере участь у відкритому військовому вторгненні в Україну.



За даними розвідки, Кобилаш, який народився в Одесі, є відповідальним за удари крилатими ракетами по українських містах та об'єктам інфраструктури.



"Це призвело до значних руйнувань громадянської інфраструктури та жертв серед мирного населення. Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя", – зазначила розвідка.



Нагадаємо, Україна попередньо домовилась з окупантами про гуманітарний коридор із Маріуполя на 20 квітня.



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