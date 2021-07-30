Уряд Бразилії планує скасувати контракт на постачання 10 млн доз "Спутнік V"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це рішення пов’язане з затримками у наданні дозволу на використання російської вакцини з боку бразильського регулятора, агентства Anvisa.

У повідомленні зазначили, що програма вакцинації в країні може бути реалізована без російської вакцини. Але ситуація може змінитися, якщо Anvisa все-таки видасть ліцензію на використання "Спутніка V".

Угода про імпорт 10 млн доз "Спутніка V" була підписана Російським фондом прямих інвестицій з бразильською фармацевтичною компанією União Quimica. Вона планувала виробляти російську вакцину на території Бразилії для її експорту в сусідні країни.