Уряд Бразилії планує скасувати контракт на постачання 10 млн доз "Спутнік V"
Бразильське Міністерство охорони здоров’я повідомило, що уряд країни планує анулювати підписаний у березні контракт на постачання 10 млн доз російської вакцини "Спутнік V"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Це рішення пов’язане з затримками у наданні дозволу на використання російської вакцини з боку бразильського регулятора, агентства Anvisa.
У повідомленні зазначили, що програма вакцинації в країні може бути реалізована без російської вакцини. Але ситуація може змінитися, якщо Anvisa все-таки видасть ліцензію на використання "Спутніка V".
Угода про імпорт 10 млн доз "Спутніка V" була підписана Російським фондом прямих інвестицій з бразильською фармацевтичною компанією União Quimica. Вона планувала виробляти російську вакцину на території Бразилії для її експорту в сусідні країни.
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