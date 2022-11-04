Уряд дозволив оформлення та видачу посвідчень водія в електронній формі
Кабінет Міністрів України затвердив можливість оформлення та видачі посвідчення водія в електронній формі
Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Кабінет Міністрів України сьогодні, 4 листопада, затвердив проєкт постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів", яким передбачена можливість оформлення та видачі посвідчення водія в електронній формі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, документ передбачає можливість шляхом застосування засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру Єдиної інформаційної системи МВС замовлення, а через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі портал Дія, також замовлення і формування, отримання, видачі, пред’явлення та перевірки електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
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