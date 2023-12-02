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Уряд Естонії шукає способи для депортації тих, хто вирішить отримати громадянство РФ

2 грудня, 2023 субота
07:51
Світ Естонія

Уряд Естонії шукає юридичні механізми для депортації людей, які забажають отримати російське громадянство, адже такий крок може становити загрозу національній безпеці європейської країни

Про це пише Postimees.

Прем'єр-міністерка Кая Каллас нагадала, що Росія порушила всі принципи міжнародного права, коли напала на Україну. За її словами, у цьому контексті необхідно враховувати й інші аспекти того, як РФ хоче підірвати безпеку Естонії та наших союзників.

"Наприклад, Російська Федерація практикувала напади на країни Балтії під час військових навчань, постійно подає ворожі та неправдиві відомості про західні країни офіційними каналами або зовсім нещодавно знову почала організовувати в'їзд нелегальних мігрантів до Європейського Союзу", – каже прем'єр-міністерка.

Каллас зауважує, що естонська держава не може ігнорувати той факт, що людина, яка тривалий час прожила в Естонії, завдяки незалежним ЗМІ мала змогу скласти правдиве уявлення про війну Росії проти України та про ставлення демократичного світу до російської агресії, добровільно вирішила прийняти російське громадянство.

"Те, що людина, яка проживала в Естонії, вирішує прийняти громадянство РФ у той час, як Росія нападає на українську державу, свідчить, що в разі необхідності в рамках мобілізації вона готова вступити до російської армії та безпосередньо брати участь у війні. Це вже загроза безпеці Естонії й дуже чіткий сигнал, який естонська держава не може ігнорувати", – наголосила Кая Каллас.

Вона також додала, що посвідка на проживання довготермінового мешканця може бути анульована згідно зі статтею 241 Закону про іноземців, якщо людина становить загрозу громадському порядку і національній безпеці.

Крім того, голова уряду Естонії підтвердила, що заява глави МВС Лаурі Ляенеметса про пошуки способу депортації тих, хто вирішить отримати громадянство РФ, є офіційною позицією уряду.

  • Влітку 2022 року парламент Естонії ухвалив внесення змін до Закону про громадянство, які дають владі право дискреційним рішенням позбавляти громадянства людину, яка отримала естонське громадянство шляхом натуралізації.
Росія
Естонія
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