Естонія дозволила позбавляти естонського громадянства натуралізованих іноземців, які воюють на боці РФ

Про це інформує Європейська Правда.

Згідно із нововведенням, паспорт можуть анулювати у випадку вступу людини на державну чи військову службу іноземної держави або військової організації, якщо така служба пов'язана із загрозою громадському порядку чи національній безпеці Естонії.

До прикладу, поправка до закону дає змогу позбавити естонського громадянства тих, хто їде воювати в Україну на боці РФ.

Крім того, уряд також може анулювати отримане шляхом натуралізації естонське громадянство, якщо громадянина було засуджено за злочини проти людяності або злочини агресії.

Водночас якщо людина йде воювати на боці України, аби захищати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність української держави, уряд має право не позбавляти її естонського громадянства, оскільки така служба в іноземній державі не загрожує безпеці Естонії.

При цьому держава не рекомендує естонським громадянам воювати за будь-яку іноземну державу, оскільки не може гарантувати їм захисту у зоні військових конфліктів.

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