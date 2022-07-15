Про це інформує Європейська Правда.

"14 липня 2022 року Центр кризового забезпечення та підтримки МЗС надав Генеральній прокуратурі України нову мобільну лабораторію для експрес-аналізу та експертизи ДНК. Ця лабораторія, профінансована Міністерством Європи та закордонних справ, є проєктованим пристроєм, аналогів якому немає у світі генетики. Це система, що дозволяє проводити швидкий генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків. Вона була розроблена французькою компанією TRACIP (Deveryware group) спільно з IRCGN, експертом з ідентифікації жертв (відбір проб і обробки ДНК) і збору доказів", - зазначає МЗС Франції.

У відомстві також наголосили, що на знак солідарності з українцями Франція "продовжуватиме підтримувати боротьбу з безкарністю" в Україні.

Французькі медіа також повідомляють, що лабораторію, подібну до тої, що була передана Україні, використовували зокрема під час катастрофи літака німецької компанії Germanwings у Французьких Альпах у 2015 році та в контексті теракту в Ніцці 14 липня 2016 року.

Про пожертву мобільної лабораторії розповів президент Франції Емманюель Макрон ще під час візиту в Україну в червні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb