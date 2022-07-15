Уряд Франції передав Україні лабораторію для експрес-ДНК-аналізу
Французьке міністерство закордонних справ оголосило про передачу Україні мобільної лабораторії для експрес-аналізу ДНК в процесі розслідування російських воєнних злочинів
Про це інформує Європейська Правда.
"14 липня 2022 року Центр кризового забезпечення та підтримки МЗС надав Генеральній прокуратурі України нову мобільну лабораторію для експрес-аналізу та експертизи ДНК. Ця лабораторія, профінансована Міністерством Європи та закордонних справ, є проєктованим пристроєм, аналогів якому немає у світі генетики. Це система, що дозволяє проводити швидкий генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків. Вона була розроблена французькою компанією TRACIP (Deveryware group) спільно з IRCGN, експертом з ідентифікації жертв (відбір проб і обробки ДНК) і збору доказів", - зазначає МЗС Франції.
У відомстві також наголосили, що на знак солідарності з українцями Франція "продовжуватиме підтримувати боротьбу з безкарністю" в Україні.
Французькі медіа також повідомляють, що лабораторію, подібну до тої, що була передана Україні, використовували зокрема під час катастрофи літака німецької компанії Germanwings у Французьких Альпах у 2015 році та в контексті теракту в Ніцці 14 липня 2016 року.
Про пожертву мобільної лабораторії розповів президент Франції Емманюель Макрон ще під час візиту в Україну в червні.
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