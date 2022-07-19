Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

"Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників "Байрактар", — зауважив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд постійно посилює співпрацю з міжнародними партнерами в питаннях безпеки. Зокрема, він подякував Європейському Союзу за рішення про виділення п’ятого траншу на 500 млн євро для забезпечення України необхідною зброєю.

"Це чергове важливе рішення, яке дозволяє нам змінити паритет у всіх видах озброєння на користь нашої армії на полі бою", — зауважив Денис Шмигаль.

Крім того, Уряд під час засідання затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі $4,5 млрд. Кошти, за його словами, надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком.

"Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу", — наголосив Денис Шмигаль.

19 липня Денис Шмигаль назвав 5 пріоритетів уряду

18 липня виробник Bayraktar заявив, що ніколи не продасть бойові дрони Росії.

8 липня норвежці запустили збір коштів на "байрактар" для ЗСУ.

8 липня в Україну прибув "байрактар", кошти на який збирали литовці.