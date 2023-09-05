Про це пише India Today.

Бхарат – споконвічна назва країни мовою хінді. Обидва ці слова, Індія та Бхарат, є офіційними та легальними.

"Британці змінили назву Бхарата на Індію. Відповідно до статті 1 Конституції зазначено: "Індія, тобто Бхарат". Наша країна була відома під назвою Бхарат протягом тисячоліть... Це давня назва цієї країни, яку можна знайти в стародавніх санскритських текстах. Назва Індія була дана колоніальним Раджем і таким чином є символом рабства. Назву "Індія" слід вилучити з конституції", - наводять ЗМІ слова депутата Нареша Бансала.

Як повідомив керівник Індійського національного конгресу Джайрам Рамеш у соцмережі X (колишній Twitter), офіційні запрошення на вечерю країн Групи двадцяти (G20) були відправлені від імені "президента Бхарата", а не "президента Індії".

Що відомо про саміт G20 в Індії

Саміт заплановано на 9-10 вересня.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

28 серпня російський диктатор Володимир Путін оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Ймовірною причиною є те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна.