Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 грудня.

Ці кошти необхідні, аби тарифи для населення не зростали, а підприємства теплопостачання мали кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

"Затвердимо сьогодні також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Про що йде мова? Уряд передає місцевій владі

14 млрд грн у вигляді субвенції. Це кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів", - сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль повідомив, що від початку повномасштабної війни Росії наша країна отримала від партнерів бюджетної допомоги на понад 30 мільйонів доларів.

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