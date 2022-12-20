Уряд надасть місцевій владі 14 млрд грн субвенції, аби компенсувати різницю в тарифах на тепло й гарячу воду
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про надання 14 млрд грн субвенцій місцевій владі, аби тарифи на тепло й гарячу воду для громадян залишилися без змін
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 грудня.
Ці кошти необхідні, аби тарифи для населення не зростали, а підприємства теплопостачання мали кошти для безперебійної роботи та ремонтів.
"Затвердимо сьогодні також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Про що йде мова? Уряд передає місцевій владі
14 млрд грн у вигляді субвенції. Це кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів", - сказав Шмигаль.
- Денис Шмигаль повідомив, що від початку повномасштабної війни Росії наша країна отримала від партнерів бюджетної допомоги на понад 30 мільйонів доларів.
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