Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Уряд надасть місцевій владі 14 млрд грн субвенції, аби компенсувати різницю в тарифах на тепло й гарячу воду

Уряд надасть місцевій владі 14 млрд грн субвенції, аби компенсувати різницю в тарифах на тепло й гарячу воду

20 грудня, 2022 вiвторок
18:12
Економіка На фото Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про надання 14 млрд грн субвенцій місцевій владі, аби тарифи на тепло й гарячу воду для громадян залишилися без змін

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 грудня.

Ці кошти необхідні, аби тарифи для населення не зростали, а підприємства теплопостачання мали кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

"Затвердимо сьогодні також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Про що йде мова? Уряд передає місцевій владі
14 млрд грн у вигляді субвенції. Це кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів", - сказав Шмигаль.

  • Денис Шмигаль повідомив, що від початку повномасштабної війни Росії наша країна отримала від партнерів бюджетної допомоги на понад 30 мільйонів доларів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
Читайте також:
Автор Антін Борковський
18 грудня, 2022 неділя
Нарешті Захід дозрів і остаточно визначився із вироком Путіну, - Піонтковський
лукашенко з путіним
19 грудня, 2022 понедiлок
Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна
19 грудня, 2022 понедiлок
Путін їде до Білорусі прощатися з Лукашенком, якщо той не вступить у війну, - офіцер ЗСУ Лапін
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.23
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 42.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 грудня
19:12
банкомат ПриватБанк
Як не втратити гроші, якщо вимкнули світло при користуванні банкоматом або терміналом: поради від Мінреінтеграції
19:01
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
У Путіна ще не ухвалили рішення про новий наступ на Україну в 2023 році, - NYT
18:49
Генератор. Ілюстративне зображення
Ізраїль передав Херсонщині 17 генераторів
18:40
Як віцепрем’єр Кубраков намагається вберегти містобудівну “реформу” від ветування
18:36
Європейська Солідарність
Закон про КСУ не відповідає європейським зобов’язанням України – заява фракції "Європейська Солідарність"
18:36
Ілон Маск
Ілон Маск шукає нового керівника Twitter, - CNBC
18:35
Світло
На Київщині почергова подача світла споживачам неможлива найближчі 2-3 доби, - ДТЕК
18:21
У Москві посольство Фінляндії закидали кувалдами
У Москві невідомі закидали кувалдами посольство Фінляндії у Росії. У Гельсінкі відреагували
18:16
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр закликав президента Китаю використати свій вплив на Путіна, аби припинити війну в Україні
18:04
OPINION
Валерій Чалий
Шановні партнери, вам нікому буде дякувати...
18:03
зерновий коридор
Зерновий коридор: з українських морпортів до Кенії та країн Африки вийшли чотири судна
18:03
вимкнення світла
Аварійні відключення 20 грудня застосовано в 11 регіонах України
17:52
Ексклюзив
Зеленський у Бахмуті
"Це те, що відрізняє нас від РФ": полковник СБУ Костенко про візит Зеленського до Бахмута
17:49
На фото засідання уряду
Від 24 лютого Україна отримала бюджетної підтримки від партнерів на понад $30 млрд
17:47
Ексклюзив
Від Бахмута до Вугледара в зоні ураження залишається 5 тис. дітей, - волонтерка Воронкова
17:46
Олег Дерипаска
Російський суд відібрав в олігарха Дерипаски майно на $1 млрд нібито за критику війни в Україні
17:44
Україна Британія
Британія передала Україні 900 генераторів і тисячі комплектів зимової форми для військових
17:36
Україна стала країною року за версією видання The Economist
17:16
Оновлено
У Росії вибухнув єдиний газопровід, що йде через Україну у Європу: постачання перекрито, газ подорожчав на 10%
17:11
Світовий банк
Гроші на пенсії, зарплати працівників цивільного захисту й медпослуги: в Держбюджет України надійшов грант $2 млрд від США
17:10
Шахед
Від листопада росіяни застосували для ударів по Україні 127 "шахедів" і 300 крилатих ракет, – речник Повітряних сил Ігнат
16:53
обстріл Херсонщина
Окупанти атакували Херсон та обстріляли з "градів" село Гаврилівка на Херсонщині
16:44
Switchblade 600
Литва першою у світі придбає американські дрони Switchblade 600
16:41
Юрій Ігнат
"Шахедний" обстріл 19 грудня був найбільшим за кількістю: росіяни випустили по Україні 35 дронів, – речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат
16:37
російські танки, окупанти, оркі
Росія почала перекидати військових і техніку на Південь Білорусі, до кордону з Україною, - Гаюн
16:27
пожежа
У Маріуполі палає база розміщення російських військових, - Андрющенко
16:26
росія орки окупанти
"Не хочуть даремно вмирати": розвідбатальйон з Криму відмовився йти на війну в Україну
16:17
Кулемет і набої до нього, десятки ящиків з реактивними снарядами, боєприпаси до "градів". На прикордонні Чернігівщини виявили арсенали окупантів
16:16
Ексклюзив
прикордонник, кордон ДПСУ
Кордон із Білоруссю максимально посилений в оборонному плані, - речник ДПСУ Демченко
16:07
Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційської комісії
16:04
OPINION
Володимир Воля
Битва на Запоріжжі: смисли, масштаб та наслідки
15:55
Уламки амфор і глечиків. На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення
15:53
Джанні Інфантіно, Ліонель Мессі, Тамім бін Хамад Аль Тані та Емманюель Макрон (зліва - направо)
Через рекордні прибутки в Катарі: президент ФІФА запропонував нову реформу ЧС з футболу
15:32
Науковці з'ясували, що у дельфінів теж може бути хвороба Альцгеймера
14:52
Ірина Геращенко
Висновок Венеціанської комісії був очікуваний, закон про КСУ у такому вигляді не можна було приймати, - Геращенко
14:37
Польща
Вибух подарунка з України: у МВС Польщі заявили, що замголови української ДСНС відсторонили
14:36
Ексклюзив
Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
Росіяни обстрілюють Херсон зброєю, яка кочує - Плетенчук
14:26
Ексклюзив
пожежа на підстанції
Через пожежу на підстанції Південмашу велика частина жителів Дніпра залишилась без світла та тепла, - депутат міськради
14:25
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі розкрив ключовий пункт контракту на супербій з Усиком
14:25
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Росія багато років отруює ООН": Кулеба про незаконне перебування РФ в організації
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV