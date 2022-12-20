Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Минулого тижня ми отримали на Адміністративний рахунок України у МВФ 500 млн канадських доларів від уряду Канади. Сьогодні ми отримали на цей же рахунок 200 млн євро від уряду Нідерландів", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр розповів, що від 24 лютого Україна отримала бюджетної підтримки від партнерів на понад $30 млрд.

"За час повномасштабної війни Україна вже отримала фінансову підтримку на понад 30 млрд доларів. Ідеться саме про пряму бюджетну підтримку. Третина - кошти США і ще третина - кошти країн ЄС. Ми дуже цінуємо цю допомогу та працюємо разом, аби продовжити її наступного року", - наголосив Шмигаль.

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Крім того, сьогодні уряд затвердить постанову, яка збільшить допомогу від Польщі на облаштування спільного кордону до 160 млн євро: "Це кошти, які дозволять покращити забезпечення пунктів пропуску та продовжити розбудову прикордонної інфраструктури".

Також 20 грудня до Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США з Цільового фонду Світового банку. Зазначається, що це вже другий транш з гранту розміром 4,5 млрд доларів. Кошти надані у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

9 грудня повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури. Тоді ж інформували, що Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України. Міненерго також звітувало, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

10 грудня пресслужба Ради ЄС звітувала, що установа досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.

19 грудня стало відомо, що Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро.

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