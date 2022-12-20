Від 24 лютого Україна отримала бюджетної підтримки від партнерів на понад $30 млрд
Від початку повномасштабної війни Росії наша країна отримала від партнерів бюджетної допомоги на понад 30 мільйонів доларів
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Минулого тижня ми отримали на Адміністративний рахунок України у МВФ 500 млн канадських доларів від уряду Канади. Сьогодні ми отримали на цей же рахунок 200 млн євро від уряду Нідерландів", - сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр розповів, що від 24 лютого Україна отримала бюджетної підтримки від партнерів на понад $30 млрд.
"За час повномасштабної війни Україна вже отримала фінансову підтримку на понад 30 млрд доларів. Ідеться саме про пряму бюджетну підтримку. Третина - кошти США і ще третина - кошти країн ЄС. Ми дуже цінуємо цю допомогу та працюємо разом, аби продовжити її наступного року", - наголосив Шмигаль.
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Крім того, сьогодні уряд затвердить постанову, яка збільшить допомогу від Польщі на облаштування спільного кордону до 160 млн євро: "Це кошти, які дозволять покращити забезпечення пунктів пропуску та продовжити розбудову прикордонної інфраструктури".
Також 20 грудня до Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США з Цільового фонду Світового банку. Зазначається, що це вже другий транш з гранту розміром 4,5 млрд доларів. Кошти надані у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
- 9 грудня повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури. Тоді ж інформували, що Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України. Міненерго також звітувало, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
- 10 грудня пресслужба Ради ЄС звітувала, що установа досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.
- 19 грудня стало відомо, що Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро.
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