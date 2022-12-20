Гроші на пенсії, зарплати працівників цивільного захисту й медпослуги: в Держбюджет України надійшов грант $2 млрд від США
До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США з Цільового фонду Світового банку
Про це повідомили в telgram-каналі Міністерство фінансів України.
Зазначається, що це вже другий транш з гранту розміром 4,5 млрд дол. США. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
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"З перших днів злочинного вторгнення РФ в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
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- 19 грудня стало відомо, що Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро.
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