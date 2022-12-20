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Головна Економіка Гроші на пенсії, зарплати працівників цивільного захисту й медпослуги: в Держбюджет України надійшов грант $2 млрд від США

Гроші на пенсії, зарплати працівників цивільного захисту й медпослуги: в Держбюджет України надійшов грант $2 млрд від США

20 грудня, 2022 вiвторок
17:11
Економіка У Держбюджет України надійшов грант $2 млрд від США

До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США з Цільового фонду Світового банку

Про це повідомили в telgram-каналі Міністерство фінансів України.

Зазначається, що це вже другий транш з гранту розміром 4,5 млрд дол. США. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

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"З перших днів злочинного вторгнення РФ в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

  • 9 грудня повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури. Тоді ж інформували, що Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України. Міненерго також звітувало, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
  • 10 грудня пресслужба Ради ЄС звітувала, що установа досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.
  • 19 грудня стало відомо, що Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро. 

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