Про це повідомляє Spiegel.

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Загальна вартість контракту на цих 100 сучасних самохідних гаубиць становить 1,7 мільярда євро, що в кілька разів перевищує загальну вартість усієї наданої Німеччиною зброї (600 мільйонів євро).

Видання зауважує, що віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав свою згоду на продаж САУ ще 13 квітня. Але KMW підтвердила цю інформацію тільки зараз. Україна звернулася з пропозицією купити PzH 2000 ще в квітні.

У компанії KMW сказали, що виробництво систем озброєння має розпочатися негайно. Однак коли саме перші гаубиці в межах котракту поїдуть в Україну, наразі невідомо. Адже виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років.

Україна отримала німецькі гаубиці PzH 2000

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