Уряд Німеччини видав візу підозрюваному у шпигунстві росіянину, - Spiegel
Уряд Німеччини видав в'їзну візу підозрюваному в шпигунстві росіянину, попри заперечення Федерального відомства з охорони Конституції (BfV) і спецслужби іншої європейської країни
Про це пише Spiegel.
Росіянин, якого служби класифікують як шпигуна, вперше звернувся за візою в Москві в липні. При цьому він пред'явив запрошення від російського генконсульства в Лейпцигу. Під час розгляду відразу ж були помічені заперечення спецслужб, і його заяву було відхилено.
В ході переговорів про акредитацію співробітників посольства Німеччини в Росії російська сторона, як повідомляється, знову підняла це питання і попросила про новий розгляд. У серпні чоловік подав нову заяву.
Під час другої спроби німецький консульський відділ вже не помітив підозри у шпигунстві, тому візу було надано. Згідно з внутрішнім розслідуванням, попередження BfV було проігноровано через помилку.
Тим часом як повідомляється, помилку визнали, а візу анулювали.
Видання зазначає, що така ситуація взагалі стала можливою, серед іншого, завдяки тому, що МЗС Німеччини захотіло акредитувати дипломатів у Москві. І собі Німеччина повинна акредитувати російських дипломатів у Німеччині.
Вважається, що випадкова видача візи була пов'язана з бажанням висловити вдячність російській стороні. Сам факт того, що Німеччина продовжує акредитацію російських дипломатів, у деяких державах сприймається з підозрою.
- 15 червня підозрюваного у шпигунстві на Росію затримали в аеропорту Лондона.
- 16 червня розвідка Нідерландів повідомила, що викрила російського шпигуна, який із фальшивими документами намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
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