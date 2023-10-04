Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Уряд Норвегії збільшить оборонний бюджет на 2024 рік з акцентом на допомогу Україні

Уряд Норвегії збільшить оборонний бюджет на 2024 рік з акцентом на допомогу Україні

4 жовтня, 2023 середа
17:00
Світ уряд Норвегії, Норвегія

Норвезький уряд оголосив про намір підвищити витрати на оборону країни на 15 мільярдів норвезьких крон (близько 1,7 мільярда доларів). Частину цих коштів спрямують на підтримку України

Про це інформує BNN Breaking з посиланням на прем'єр-міністра Йонаса Гар Стере.

Норвегія планує збільшити свій оборонний бюджет на 20% у 2024 році у порівнянні з поточним роком.

Запропонований бюджет становитиме 90,8 мільярда крон (близько 10,2 мільярда доларів) і буде спрямований на три основні цілі: покращення можливостей оборонних сил, допомога Україні та зміцнення обороноздатності країни.

Країна планує досягти мети НАТО щодо витрат на оборону у розмірі 2% ВВП до 2026 року. Зараз країна витрачає на оборону трохи більш як 1,4% свого ВВП, за даними уряду. Після холодної війни оборонні витрати країни відносно її економіки зменшилися, але останні події, зокрема воєнні дії в Україні, показали необхідність посилення збройних сил.

Трюгве Слагсволд Ведум, міністр фінансів, заявив про потребу підвищити витрати на оборону, безпеку і готовність, порівнюючи це з оплатою більшого страхового тарифу. Він наголосив на значущості цих витрат у зв’язку з географічним розташуванням Норвегії, яка межує з Росією в Арктичному регіоні, хоча ніколи не перебувала в стані війни зі своїм східним сусідом.

Планується, що велика частина бюджету, приблизно 7,5 мільярдів крон (684 млн доларів), буде використана на військову допомогу Україні.

З часу приходу до влади поточного уряду у 2021 році оборонний бюджет збільшився на 40%. Національний бюджет на 2024 рік буде представлений у п’ятницю.

  • Напередодні прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що Норвегія надасть Українському Червоному Хресту $25,1 млн на медичну, психологічну й гуманітарну допомогу українцям.
  • 26 вересня стало відомо, що Норвегія передасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів) щоб українці могли легше "пережити ще одну зиму війни".  
Новини
Норвегія
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Хорватія
3 жовтня, 2023 вiвторок
Міноборони України вимагає від компанії з Хорватії повернути 3,2 млн євро за непоставлені гранати
Тайсон Ф'юрі
2 жовтня, 2023 понедiлок
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
Олексій Арестович
2 жовтня, 2023 понедiлок
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 жовтня
18:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:09
OPINION
на фото Сергій Лямець
Якщо Верховний Суд дозволить банкрутство "Укрінкому", шанси на повернення державі 2 млрд грн будуть украй примарними
18:04
OTP Bank
Сіярто зажадав від України гарантій, що OTP Bank не повернуть до переліку спонсорів війни
17:39
священник УПЦ МП
Працювали на РФ, продавали зброю та дитяче порно: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП)
17:35
Ексклюзив
ППО С-400 "Тріумф", росія
Розробка для третьої світової: головред Defense Express Катков про загрозу російської ракети з ядерним двигуном
17:31
Volkswagen
Укравтопром назвав 10 найпопулярніших моделей нових авто
17:23
Ліонель Мессі (в центрі)
Мессі обрав клуб для завершення кар'єри
17:22
Огляд
бронетранспортер М113
Американський бронетранспортер М113: технічні характеристики та переваги над радянськими зразками
17:19
Україна-Польща
Польща наступного року планує скасувати соціальну допомогу для українських біженців, - речник уряду
17:09
Роман Безсмертний
Світ і Європа прямують спочатку до континентальної війни, а потім і до глобальної, - Безсмертний
16:39
Netflix
Netflix інвестував в український контент декілька мільйонів доларів, - співзасновник FILM.UA Group
16:36
Андрій Ярмоленко, збірна України
Збірна України втратила Ярмоленка перед матчами кваліфікації Євро-2024
16:30
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Маск проти України. Чого насправді хоче технологічний геній
16:29
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ймовірно, окупанти готуються до "жесту доброї волі" в Токмаку, - Федоров
16:22
поле, пшениця, зерно
Греція заявила про готовність надати свої порти для експорту українського зерна
16:15
Ексклюзив
Слуга народу
Після затримання мера Сум влада у місті перейшла до "Слуг народу", - журналістка Валевська
16:10
Стрілянина поліції у Дніпрі: у крові супутниці загиблого, яка сиділа за кермом, виявили алкоголь
16:01
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Якщо союзники дадуть необхідні інструменти, українці завершать справу, - Сунак
15:59
Андрій Єрмак
Фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо здатності України далі перемагати, - Єрмак
15:52
порося свиня
Україна наростила обсяги експорту м'яса порівняно з 2022 роком
15:43
Євген Хачеріді
Футболіст, який провів 51 матч за збірну України, тепер гратиме за аматорів
15:32
Пресреліз
Сергій Бивалін
У  Полтавського ГЗК новий фінансовий директор 
15:27
Інтерв’ю
Юрій Гудименко
Заарештовані російські активи повинні працювати на Україну вже зараз, не чекаючи репарацій, —  військовослужбовець Юрій Гудименко
15:26
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, окупанти покинули ряд позицій, - Легіон Свободи
15:23
На фото: ГУР
Український десант висадився в Криму і дав бій окупантам, ГУР розповіло деталі
15:19
Запоріжжя. Ілюстрація
У Запоріжжі прогриміли вибухи. ПС попереджали про загрозу балістики
15:17
Ошукували воїнів та волонтерів, які хотіли придбати автівки на фронт: 12 учасникам організованої групи повідомили про підозру в шахрайстві
15:14
Дмитро Шавцов
Депортація дітей з ТОТ України: Червоний Хрест закликав звільнити голову білоруського відділу Шевцова
15:09
Очільниця МЗС Франції відвідала одну з підстанцій Укренерго: подробиці
15:08
"Шахтар" U-19
"Шахтар" обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА
15:01
САП проситиме для підозрюваного в корупції мера Сум арешт із заставою 10 млн грн
15:00
Ростислав Шурма
НАЗК перевіряє заступника Єрмака Шурму на наявність конфлікту інтересів
14:40
відеофіксація порушень ПДР
На офіційні ресурси МВС повернули функцію сплати штрафу
14:38
Китай, підводний човен
Китайський підводний човен затонув у Жовтому морі: загинули 55 членів екіпажу, - Daily Mail
14:30
OPINION
Богдан Данилишин
З початку широкомасштабної війни левову частку кредитів банки видали на підтримку сільськогосподарського виробництва
14:27
Ексклюзив
Росіяни готуються до можливого знищення Кримського мосту, - військовий експерт Черник
14:22
Новини компаній
Благодійний збір з розіграшем iPhone 15 Pro на медичні потреби 47 ОМБр
14:19
чорне море, ракетоносій рф
Корабель "Циклон" і ракетоносії в Азовському морі: ВМС України пояснили тактику флоту РФ
14:14
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни вивели в Азовське море ракетоносії з потенційним загальним залпом 8 "калібрів"
13:59
система оповіщення сирена
Директору департаменту КМДА оголосили підозру у розтраті майже 250 тис. грн на системі оповіщення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV