Уряд Норвегії збільшить оборонний бюджет на 2024 рік з акцентом на допомогу Україні
Норвезький уряд оголосив про намір підвищити витрати на оборону країни на 15 мільярдів норвезьких крон (близько 1,7 мільярда доларів). Частину цих коштів спрямують на підтримку України
Про це інформує BNN Breaking з посиланням на прем'єр-міністра Йонаса Гар Стере.
Норвегія планує збільшити свій оборонний бюджет на 20% у 2024 році у порівнянні з поточним роком.
Запропонований бюджет становитиме 90,8 мільярда крон (близько 10,2 мільярда доларів) і буде спрямований на три основні цілі: покращення можливостей оборонних сил, допомога Україні та зміцнення обороноздатності країни.
Країна планує досягти мети НАТО щодо витрат на оборону у розмірі 2% ВВП до 2026 року. Зараз країна витрачає на оборону трохи більш як 1,4% свого ВВП, за даними уряду. Після холодної війни оборонні витрати країни відносно її економіки зменшилися, але останні події, зокрема воєнні дії в Україні, показали необхідність посилення збройних сил.
Трюгве Слагсволд Ведум, міністр фінансів, заявив про потребу підвищити витрати на оборону, безпеку і готовність, порівнюючи це з оплатою більшого страхового тарифу. Він наголосив на значущості цих витрат у зв’язку з географічним розташуванням Норвегії, яка межує з Росією в Арктичному регіоні, хоча ніколи не перебувала в стані війни зі своїм східним сусідом.
Планується, що велика частина бюджету, приблизно 7,5 мільярдів крон (684 млн доларів), буде використана на військову допомогу Україні.
З часу приходу до влади поточного уряду у 2021 році оборонний бюджет збільшився на 40%. Національний бюджет на 2024 рік буде представлений у п’ятницю.
- Напередодні прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що Норвегія надасть Українському Червоному Хресту $25,1 млн на медичну, психологічну й гуманітарну допомогу українцям.
- 26 вересня стало відомо, що Норвегія передасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів) щоб українці могли легше "пережити ще одну зиму війни".
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