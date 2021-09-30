Уряд оголосив новий конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я

Про це повідомила пресслужба МОЗ.



Згідно з повідомленням, уряд оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ, починаючи з 30 вересня 2021 року.



Відповідно до ухваленого розпорядження, для участі в конкурсі кандидати мають подати заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади, резюме, підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо.



Зазначається, що документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної служби.



Тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня з 9:00 за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 15. За цією з адресою відбуватимуться співбесіди з кандидатами.



У пресслужбі зазначили, що кандидати повинні мати ступінь вищої освіти не вище магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров'я - не менше трьох років, а загальний стаж - не менше семи років.

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