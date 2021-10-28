Уряд підтримав законопроєкт про боротьбу з фальсифікацією харчових продуктів

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



"Реалізація цього законопроєкту дозволить запобігти недобросовісній конкуренції в галузі виробництва харчової продукції, забезпечити належну простежуваність харчових продуктів, оновити та доповнити термінологію, а також гармонізувати національне законодавство з європейським.



За словами заступниці міністра економіки Ірини Новікової, подальша підтримка і реалізація цього законопроєкту посилить боротьбу з фальсифікатом, забезпечить споживачів повною та достовірною інформацією про харчові продукти та посилить відповідальність за порушення вимог до виробництва і введення в обіг харчової продукції.



Так, законом передбачені нові визначення та доповнення норм, спрямованих на боротьбу з фальсифікацією харчових продуктів на споживчому ринку. Документ також удосконалює чинні норми законодавства щодо діяльності операторів ринку, яка пов'язана з виробництвом чи введенням в обіг харчових продуктів тваринного походження. Крім того, впроваджуються перевірки уповноважених осіб, уповноважених акредитованих лабораторій, референс-лабораторій з боку компетентного органу, посилення вимог безпосереднього допуску до виробництва харчових продуктів персоналу, який має медичні протипоказання; провадження рейтингу дотримання загальних гігієнічних вимог закладами громадського харчування та роздрібної торгівлі харчовими продуктами; посилення відповідальності за порушення вимог харчового законодавства.

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