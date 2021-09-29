Уряд підтримав законопроєкт щодо прискорення реєстрації лікарських засобів для екстреного застосування
Кабінет міністрів підтримав зміни до проєкту закону "Про лікарські засоби", що визначають умови прискореної реєстрації лікарських засобів, зокрема вакцин, для екстреного застосування
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з повідомленням, змінами до закону пропонується врегулювати відповідно до світових практик прискорену державну реєстрацію вакцин і лікарських засобів, що вносяться до міжнародних та українського протоколу лікування COVID-19 під зобов'язання для екстреного використання.
Зазначається, що реєстрація медичного препарату під зобов'язання екстреного використання - це український аналог світової практики отримання дозволу на екстрене використання.
Так до переліку препаратів, які реєструються під зобов'язання для екстреного використання пропонується додати препарати для лікування COVID-19. Отримати таку реєстрацію можна лише у випадку, якщо заявник може довести, що не може надати повні дані про ефективність та безпеку лікарського засобу за нормальних умов застосування з об'єктивних причин, а також якщо є дані про успішні доклінічні дослідження та окремі фази клінічних досліджень, які дозволяють вважати, що препарат може бути ефективним; клінічні дослідження проводилися з дозволу чи під наглядом відповідних органів країн; відома потенційна користь лікарського засобу переважає відомі та потенційні ризики; не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи лікарському засобу.
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