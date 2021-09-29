Уряд підтримав законопроєкт щодо прискорення реєстрації лікарських засобів для екстреного застосування

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Згідно з повідомленням, змінами до закону пропонується врегулювати відповідно до світових практик прискорену державну реєстрацію вакцин і лікарських засобів, що вносяться до міжнародних та українського протоколу лікування COVID-19 під зобов'язання для екстреного використання.



Зазначається, що реєстрація медичного препарату під зобов'язання екстреного використання - це український аналог світової практики отримання дозволу на екстрене використання.



Так до переліку препаратів, які реєструються під зобов'язання для екстреного використання пропонується додати препарати для лікування COVID-19. Отримати таку реєстрацію можна лише у випадку, якщо заявник може довести, що не може надати повні дані про ефективність та безпеку лікарського засобу за нормальних умов застосування з об'єктивних причин, а також якщо є дані про успішні доклінічні дослідження та окремі фази клінічних досліджень, які дозволяють вважати, що препарат може бути ефективним; клінічні дослідження проводилися з дозволу чи під наглядом відповідних органів країн; відома потенційна користь лікарського засобу переважає відомі та потенційні ризики; не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи лікарському засобу.

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