Уряд підвищив зарплати громадянам, які працюють у зоні активних бойових дій

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, яке розробляло відповідний проєкт постанови.

Для працівників передбачено можливість збільшити вдвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься начальником обласної військової адміністрації.

"Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли", - повідомили в Мінреінтеграції.

При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.