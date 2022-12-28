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Уряд призначив нових незалежних членів наглядової ради ПриватБанку

28 грудня, 2022 середа
01:17
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У вівторок, 27 грудня, Кабмін припинив повноваження незалежних членів наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк" та призначив нових, які перемогли за результатами конкурсного відбору

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

До нового складу наглядової ради ПриватБанку увійшли як незалежні члени такі особи (характеристики надані пресслужбою міністерства - ред.):

  • Нільс Мелнґайліс (Nils Melngailis) - має багаторічний та різносторонній досвід роботи в банківській сфері на керівних посадах, а також у реалізації комплексних стратегічних завдань, особливо у сфері реструктуризації активів банків та залучення інвестицій, а також успішний досвід як незалежного директора низки банків та голови наглядової ради в одному з провідних банків у Балтійському регіоні зі штаб-квартирою в Естонії;
  • Збіґнєв Ягейло (Zbigniew Jagiello) - понад 10 років очолював PKO Bank Польща, що входить до найбільшої банківської групи в Центральній та Східній Європі, який вдалося трансформувати з традиційного банку (під контролем держави) у динамічний фінтех, збільшивши його ринкову вартість на 40% з 33,6 млрд злотих до 46,5 млрд злотих;
  • Володимир Литвин (Volodymyr Lytvyn) - має комплексний управлінський досвід (близько 20 років) у банківському, державному та урядовому секторах із експертизою в банкінгу, міжнародних фінансах і досвід налагодження ефективної взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та реалізації реформ у банківському та фінансових секторах;
  • Федеріко Руссо (Federico Russo) - має великий досвід роботи у банківській сфері, включно з групою UniCredit, понад 11 років досвіду роботи на ринку України з успішною реалізацією проєктів із трансформації й управлінням банком у кризові та посткризові періоди;
  • Міхай Іонеску (Mihai Ionescu) - має понад 20 років досвіду на керівних посадах у банківській індустрії, зокрема в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank у країнах Центральної та Східної Європи, очолював низку інвестиційних банківських проєктів та консультував Національний банк Греції з питань придбання Фінансбанку в Туреччині;
  • Надір Азіз Шейх (Nadir Aziz Shaikh) - має великий досвід роботи у банківській сфері (39 років досвіду в Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в Citibank Україна) з успішною реалізацією кейсів щодо трансформації, корпоративного управління, антикризового менеджменту та забезпечення зростання в нестабільному середовищі. З 2019 року є незалежним членом наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк", головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Конкурси на посади незалежних членів наглядових рад ПриватБанку, Ощадбанку і Укрексімбанку стартували 11 жовтня 2022 року. Серед вимог до кандидатів - можливість приділяти роботі у раді не менше 50 робочих днів на рік та бути присутніми на засіданнях ради у Києві.

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