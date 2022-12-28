Уряд призначив нових незалежних членів наглядової ради ПриватБанку

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

До нового складу наглядової ради ПриватБанку увійшли як незалежні члени такі особи (характеристики надані пресслужбою міністерства - ред.):

Нільс Мелнґайліс (Nils Melngailis) - має багаторічний та різносторонній досвід роботи в банківській сфері на керівних посадах, а також у реалізації комплексних стратегічних завдань, особливо у сфері реструктуризації активів банків та залучення інвестицій, а також успішний досвід як незалежного директора низки банків та голови наглядової ради в одному з провідних банків у Балтійському регіоні зі штаб-квартирою в Естонії;

Збіґнєв Ягейло (Zbigniew Jagiello) - понад 10 років очолював PKO Bank Польща, що входить до найбільшої банківської групи в Центральній та Східній Європі, який вдалося трансформувати з традиційного банку (під контролем держави) у динамічний фінтех, збільшивши його ринкову вартість на 40% з 33,6 млрд злотих до 46,5 млрд злотих;

Володимир Литвин (Volodymyr Lytvyn) - має комплексний управлінський досвід (близько 20 років) у банківському, державному та урядовому секторах із експертизою в банкінгу, міжнародних фінансах і досвід налагодження ефективної взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та реалізації реформ у банківському та фінансових секторах;

Федеріко Руссо (Federico Russo) - має великий досвід роботи у банківській сфері, включно з групою UniCredit, понад 11 років досвіду роботи на ринку України з успішною реалізацією проєктів із трансформації й управлінням банком у кризові та посткризові періоди;

Міхай Іонеску (Mihai Ionescu) - має понад 20 років досвіду на керівних посадах у банківській індустрії, зокрема в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank у країнах Центральної та Східної Європи, очолював низку інвестиційних банківських проєктів та консультував Національний банк Греції з питань придбання Фінансбанку в Туреччині;

Надір Азіз Шейх (Nadir Aziz Shaikh) - має великий досвід роботи у банківській сфері (39 років досвіду в Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в Citibank Україна) з успішною реалізацією кейсів щодо трансформації, корпоративного управління, антикризового менеджменту та забезпечення зростання в нестабільному середовищі. З 2019 року є незалежним членом наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк", головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Конкурси на посади незалежних членів наглядових рад ПриватБанку, Ощадбанку і Укрексімбанку стартували 11 жовтня 2022 року. Серед вимог до кандидатів - можливість приділяти роботі у раді не менше 50 робочих днів на рік та бути присутніми на засіданнях ради у Києві.

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