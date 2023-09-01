Уряд призначив заступників міністра енергетики і погодив кандидатури кількох голів РДА

Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України призначено Гринчук Світлану Василівну та Хейла Олександра Валерійовича заступниками міністра енергетики України", - йдеться у зайві.

З посади заступника голови Національної служби здоров’я України звільнено Тетяну Бойко.

Уряд призначив Володимира Короткова заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.