Уряд призначив заступників міністра енергетики і погодив кандидатури кількох голів РДА
У п'ятницю Кабінет Міністрів України призначив двох заступників міністра енергетики та погодив призначення кількох голів районних адміністрацій
Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кабінетом Міністрів України призначено Гринчук Світлану Василівну та Хейла Олександра Валерійовича заступниками міністра енергетики України", - йдеться у зайві.
З посади заступника голови Національної служби здоров’я України звільнено Тетяну Бойко.
Уряд призначив Володимира Короткова заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також Кабмін погодив призначення:
- Олени Логвинової - заступником голови Харківської обласної державної адміністрації;
- Володимира Усова - головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області;
- Андрія Канашевича - головою Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області;
- Ігоря Степанченка - головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Петра Хмельовського головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
Нагадаємо, 14 липня уряд призначив ексначальник Київського управління Нацполіції Івана Виговського - головою Національної поліції України. А 28 липня Ростислава Карандєєва - т.в.о. міністра культури.
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