Уряд Швеції перерахував на підтримку ЗСУ майже 1,7 млрд грн, - Нацбанк

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Транзакція здійснена 6 липня цього року. Це вже другий переказ коштів Уряду Швеції на спецрахунок НБУ. 3 березня Національний банк вже отримував 500 млн шведських крон (або понад 1,5 млрд гривень у еквіваленті). Це була одна з перших значних сум, що надійшла на підтримку Збройних Сил України у шведських кронах одним платежем від початку російського вторгнення.

"Ми надзвичайно вдячні Уряду Швеції за значні благодійні внески, спрямовані на підтримку Збройних Сил України. Українські військові вже п’ятий місяць поспіль мужньо обороняють від російських загарбників не лише територіальну цілісність нашої держави, але й відстоюють демократичні цінності усього цивілізованого світу. Тож наше єднання є надзвичайно важливим", – наголосив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Загалом станом на 12 липня на спеціальний рахунок із дня відкриття перераховано 19,7 млрд грн у еквіваленті. Зокрема, 7,1 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та багатьох інших країн світу).

Відзначимо, що напередодні до українського бюджету надійшли $1,7 млрд грантової допомоги США.

Рада ЄС схвалила надання Україні 1 млрд євро, який повинен надійти до кінця липня.

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