Уряд Швейцарії просить суд заарештувати активи соратника Януковича

Про це повідомляє CNN.

Провадження стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї, які були заморожені після революції в Україні 2014 року, - йдеться у заяві швейцарського уряду. У документі особливо наголошено, що цей крок "не пов'язаний із санкціями", які Швейцарія запровадила проти Росії цього року.

Міністерство фінансів тепер просить Федеральний адміністративний суд Швейцарії схвалити конфіскацію активів, щоб їх можна було повернути Україні, повідомили в уряді.

Через кілька днів після повалення Януковича кабінет міністрів Швейцарії розпорядився заморозити в Швейцарії всі активи експрезидента та його оточення, серед інших - й Іванющенка, колишнього депутата парламенту, якого вважають близькою та довіреною особою колишнього керівника країни.

Однак тоді українська влада не змогла винести рішення про конфіскацію цих активів.

Тепер уряд Швейцарії заявив, що, оскільки війна в Україні "сильно ускладнила" кримінальне провадження проти Іванющенка, то конфіскаційна процедура є "можливою і доцільною".

23 травня 2022 року український суд дозволив арешт Януковича у справі про "Харківські угоди".

19 травня суд Києва дозволив заарештувати експрезидента України Віктора Януковича, який у 2014 році незаконно переправив до РФ щонайменше 20 людей

24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод"

20 жовтня суд його заочно заарештував.

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