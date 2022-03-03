Уряд спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги в Україну, - Міжнародний штаб допомоги українцям
Міжнародний штаб допомоги українцям повідомляє, що порядок пропуску гуманітарної допомоги для українців через кордон спростили, у воєнний період достатньо заповнити електронну форму
Про це йдеться у відповідному рішенні уряду, пережає телеканал "Еспресо".
У період воєнного стану для ввезення через митний кордон гуманітарної допомоги необхідно лише заповнити ось цю форму.
За цим посиланням знаходиться сайт і кол-центр для українців, які їдуть у Північну Німеччину.
Крім того, чеський перевізник RegioJet запустив щоденний евакуаційний залізничний рейс Львів - Прага. Квитки на нього безкоштовні. Склад складається із спальних вагонів та розрахований на 400 пасажирів. Він їздитиме щодня в обох напрямках.
За цим посиланням можна знайти телефонні лінії на поселення для біженців у Львові.
Платформа для допомоги українцям на Кіпрі.
Безкоштовний транспорт від декількох перевізників для українців (Укрзалізниця, Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Bla Bla Car).
Важлива інформація для українців, які їдуть у Латвію. Латвія наразі може повноцінно прийняти близько 10 000 українців. Влада країни підготувала дитячі садочки і школи, а також адаптувала закон по працевлаштуванню. Уся необхідна інформація щодо умов вʼїзду, перебування, проживання, отримання віз та працевлаштування міститься на таких ресурсах:
- спеціальний сайт для біженців з України;
- інформація для громадян України про прибуття та перебування в Латвії на урядовому сайті.
Також сайт для українців, які їдуть у Словаччину і платформа для українців в Молдові.
Ця таблиця створена для моніторингу черг на кордонах із Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою. Вона постійно оновлюється.
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