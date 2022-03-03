Уряд спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги в Україну, - Міжнародний штаб допомоги українцям

Про це йдеться у відповідному рішенні уряду, пережає телеканал "Еспресо".



У період воєнного стану для ввезення через митний кордон гуманітарної допомоги необхідно лише заповнити ось цю форму.



За цим посиланням знаходиться сайт і кол-центр для українців, які їдуть у Північну Німеччину.

Крім того, чеський перевізник RegioJet запустив щоденний евакуаційний залізничний рейс Львів - Прага. Квитки на нього безкоштовні. Склад складається із спальних вагонів та розрахований на 400 пасажирів. Він їздитиме щодня в обох напрямках.



За цим посиланням можна знайти телефонні лінії на поселення для біженців у Львові.

Платформа для допомоги українцям на Кіпрі.

Безкоштовний транспорт від декількох перевізників для українців (Укрзалізниця, Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Bla Bla Car).

Важлива інформація для українців, які їдуть у Латвію. Латвія наразі може повноцінно прийняти близько 10 000 українців. Влада країни підготувала дитячі садочки і школи, а також адаптувала закон по працевлаштуванню. Уся необхідна інформація щодо умов вʼїзду, перебування, проживання, отримання віз та працевлаштування міститься на таких ресурсах:

спеціальний сайт для біженців з України;

інформація для громадян України про прибуття та перебування в Латвії на урядовому сайті.

Також сайт для українців, які їдуть у Словаччину і платформа для українців в Молдові.

Ця таблиця створена для моніторингу черг на кордонах із Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою. Вона постійно оновлюється.

