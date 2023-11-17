Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі.

Зокрема мова про завезення в Україну генераторів і трансформаторів.

"Фактично ми призупиняємо дію шести технічних регламентів, які застосовувалися при ввезенні та продажу енергетичного обладнання. Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", - написав Шмигаль.