Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів
У п'ятницю, 17 листопада, Уряд спростив завезення в Україну енергетичного обладнання
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі.
Зокрема мова про завезення в Україну генераторів і трансформаторів.
"Фактично ми призупиняємо дію шести технічних регламентів, які застосовувалися при ввезенні та продажу енергетичного обладнання. Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", - написав Шмигаль.
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