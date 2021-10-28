Уряд ухвалить стратегію інтеграції ВПО та розподілить 22 млн субвенції на придбання переселенцями житла

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Пропонуємо затвердити проєкт акту про розподіл місцевим бюджетам субвенції на відповідні заходи. Документом пропонується виділити майже 22 млн грн за рахунок яких планується придбати 53 об'єкти нерухомості та провести ремонт 13 об'єктів для тимчасового проживання приблизно 242 внутрішньо переміщених осіб. Кошти субвенції отримають одинадцять областей", - сказав Шмигаль.



Крім того, за словами прем'єра, передбачається придбання двох комплексів обладнання для оформлення та видачі паспортів громадянина України для центрів надання адміністративних послуг.



Шмигаль також зазначив, що під час засідання уряд ухвалить стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

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