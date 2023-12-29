Уряд ухвалив рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Статут акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Положення про наглядову раду цього акціонерного товариства та Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства", - написав він.

"Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства", - додав Мельничук.

Питання корпоратизації Енергоатому стояло на порядку денному з 2012 року. Минулого року Рада проголосувала за перетворення Енергоатому на АТ. Організація ефективного корпоративного управління державними компаніями є одним із зобовʼязань України за Угодою про асоціацію з ЄС.

Зазначається, що звична для великих інвесторів корпоративна структура Енергоатому дозволить залучить десятки мільярдів доларів у нові проєкти.