Уряд ухвалив рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство
Кабмін на засіданні 29 грудня ухвалив рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
"Затверджено Статут акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Положення про наглядову раду цього акціонерного товариства та Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства", - написав він.
"Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства", - додав Мельничук.
Питання корпоратизації Енергоатому стояло на порядку денному з 2012 року. Минулого року Рада проголосувала за перетворення Енергоатому на АТ. Організація ефективного корпоративного управління державними компаніями є одним із зобовʼязань України за Угодою про асоціацію з ЄС.
Зазначається, що звична для великих інвесторів корпоративна структура Енергоатому дозволить залучить десятки мільярдів доларів у нові проєкти.
- Ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в ефірі Еспресо казав, що під час війни перетворення Енергоатому на акціонерне товариство може нашкодити національній безпеці України: "У законопроєкті про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство є безліч питань. Перш за все щодо ліцензування. Все-таки змінюється юридичний статус Енергоатому. Також корпоратизація несе за собою приватизацію не промислових активів. А під час війни приватизувати непромислові активи Енергоатому є великим питанням. Це може нашкодити національній безпеці", - заявив він.
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