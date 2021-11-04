Уряд уніфікував методику затвердження нормативної грошової оцінки землі

Про це повідомляє Урядовий портал.



За словами міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенки, раніше одночасно існувало три різні методики оцінки. Як наслідок, показники оцінки сусідніх ділянок могли значно відрізнятися між собою, а у громади була необхідність розробляти й затверджувати три різних види технічної документації.



"Уряд уніфікував проведення такої оцінки, звівши все в одну методику. Тепер Рада відповідної територіальної громади зможе затвердити НГО відразу для всіх земельних ділянок усіх категорій та форм власності на всій території громади за зрозумілими й прозорими процедурами", - цитує пресслужба слова Лещенка.



Він пояснив, що відтепер нормативно-грошова оцінка визначатиметься множенням площі земельно ділянки на визначений норматив капіталізованого рентного доходу та п'ять коефіцієнтів, які залежать від розташування, призначення та якості земельного активу.



"Іншими словами: те, наскільки близько земельна ділянка розташована до великих міст чи курортно-рекреаційних об'єктів; чи є вплив радіаційного забруднення; яке її цільове призначення; які регіональні та зональні фактори її місце розташування, - це все впливатиме на кінцевий розмір НГО", - пояснили у пресслужбі.



Лещенко додав, що ця постанова є важливим ключем для територіальних громад у повномасштабному проведенні НГО всіх земель, що розташовані на їх територіях. Відтепер оцінка поширюватиметься відразу на всю територію громади, а не на окремі "клаптики". Результати оцінки одразу по всій громаді потраплятимуть до Державного земельного кадастру і кожен охочий зможе отримати витяг про оцінку своєї ділянки без зайвих бюрократичних процедур.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb