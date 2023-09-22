Уряд відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 827-р від 19 вересня.

Згідно з документом створення та забезпечення можливості додавання до реєстру олігархів заплановано через три місяці після припинення або скасування воєнного стану.

Спочатку цей реєстр планувалося впровадити через три місяці після публікації висновку Венеціанської комісії щодо закону про олігархів.

Фото: Скрін сайту

Що відомо про реєстр олігархів

У вересня 2021 року фракції "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" подали заяву про відсторонення головуючого у ВР Руслана Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів. Проте парламент провалив голосування.

5 листопада 2021 року повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проєкт №5599). Він набув чинності через шість місяців після офіційної публікації. Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює глава держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати 3 з 4 критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

контроль або володіння монополією,

наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.

Корнієнко заявляв, що до реєстру олігархів можуть потрапити близько п’яти народних депутатів, але їхні імена не назвав.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що ознакам "очевидного олігарха" згідно з законом про деолігархізацію відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

У травні 2022 року Рада національної безпеки і оборони проголосувала за Положення про реєстр олігархів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у липні тогоріч повідомив, що в Україні вже підготовлено реєстр олігархів, але до цього часу не було прийнято жодного рішення про включення когось до цього списку.

У червні цього року Венеціанська комісія прийшла до висновку, що закон про олігархів не може бути застосований у поточному форматі і рекомендувала Україні прийняти системний підхід. Комісія порадила Україні відкласти впровадження закону про олігархів і виконати ряд рекомендацій. Зокрема, розробити та впровадити ефективну політику конкуренції, посилити боротьбу з корупцією на високому рівні, забезпечити прозорість та публічний контроль у сфері державних закупівель, зміцнити плюралізм ЗМІ, а також прозорість медіавласності.