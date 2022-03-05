Уряд визначив порядок бронювання військовозобов'язаних для підприємств і установ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Відповідне рішення Міністерство економіки надсилатиме Міністерству оборони, а також зазначеним органам.



"Органи держвлади подають Мінекономіки погоджені Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах та організаціях затвердженої у постанові формі з відповідним обґрунтуванням", - йдеться у заяві.



Відзначається, що дія цієї постанови поширюється також на уповноважені банки, які залучені до роботи в умовах особливого періоду.



Термін дії відтермінування не може перевищувати шість місяців. З метою підтвердження надання відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації та воєнного часу - орган держвлади видає військовозобов'язаному витяг із наказу Мінекономіки.

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