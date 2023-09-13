Уряд Японії пішов у відставку
Усі члени кабінету міністрів Японії пішли у відставку, прем'єр країни Фуміо Кішіда сформує новий склад уряду
Про це повідомляє Kyodo.
У середу, 13 вересня, Фуміо Кішіда задовольнив прохання своїх міністрів про відставку.
Очікується, що прем'єр-міністр проведе обговорення з головою партії Комейто Нацуо Ямагучі, яка є партнером правлячої Ліберально-демократичної партії, щодо формування нового кабінету.
Після цього буде створено новий уряд, після чого він пройде церемонію затвердження імператором Японії Нарухіто.
У новому складі уряду зміняться 13 із 19 міністрів, 11 із них вперше отримають портфелі. До нового кабінету увійдуть п'ять жінок.
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