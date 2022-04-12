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Уряд Японії затвердив виплати біженцям з України: надаватимуть до 570 грн на день

12 квітня, 2022 вiвторок
08:20
біженці з України Японія

Уряд Японії затвердив надання українським біженцям фінансової допомоги у розмірі до 2400 єн на день - близько 570 грн

Про це повідомляє видання Japan Today.
За офіційною заявою японського уряду, Японія надаватиме до 2400 єн на день (приблизно 570 грн) біженцям із України. 

Агентство імміграційних служб Японії повідомило, що фінансова допомога триватиме щонайменше шість місяців, при цьому уряд окремо бере на себе їхні медичні витрати та уроки японської мови, а також допомагає їм отримати роботу.

Як стало відомо, минулого тижня на борту японського урядового літака з території Польщі до Японії прибули 20 українських біженців.
Агентство повідомило, що вже в понеділок 18 особам виплатило допомогу на проживання на півмісяця.

Під час тимчасового проживання в готелях, організованих урядом, біженці віком від 12 років отримають 1000 єн на день (близько 235 грн - ред.), а ті, кому менше 12 років, отримають 500 єн (близько 117 грн - ред.). Обидва без урахування витрат на харчування.
Як повідомили в уряді Японії, добові кошти будуть збільшені, коли біженці переїдуть на нові місця, надані муніципалітетами або підприємствами.
Особи від 12 років отримають 2400 єн (570 грн - ред.), а діти віком від 11 років отримають 1200 єн (282 грн - ред.).

У сім'ї перший член отримуватиме 2400 єн (570 грн.), а другий - 1600 єн на день (376 грн - ред.).

Уряд також надасть одноразову допомогу в розмірі 160 000 єн для біженців віком від 16 років і 80 000 ієн для тих, хто молодше 16 років, коли вони переїдуть на нове місце.

За даними агентства, 524 евакуйовані шукали притулку в Японії з 2 березня по минулу суботу.
Станом на 8 квітня уряд Японії отримав 953 пропозиції допомоги від місцевих бізнесу та муніципалітетів.

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