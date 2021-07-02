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Уряд з 2 липня заборонив в'їзд в Україну з чотирьох країн без негативного тесту на COVID-19

2 липня, 2021 п'ятниця
14:15

Кабінет міністрів з 2 липня заборонив в'їзд в Україну з Великобританії, РФ, Португалії та Індії без негативного результату експрес-тесту на COVID-19

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, особи, які прибули з Індії, Великобританії, РФ та Португалії, або перебували на території цих країн не менше семи днів впродовж останніх двох тижнів, не зможуть в'їхати до України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Такий тест має бути проведений у пунктах пропуску через державний кордон України.

Зазначається, що українці, які прибули з цих країн, також зможуть зробити експрес-тест у пунктах пропуску. Без негативного результату такого тесту громадяни України старші 12 років підлягатимуть обов'язковій самоізоляції та обсервації. Супровід таких осіб від зони прикордонного контролю до санітарної зони забезпечуватиме Нацполіція.

У пресслужбі наголосили, що найбільше ці зміни стосуватимуться осіб, які перетинають український кордон на ділянці з РФ. Так, наразі на цій ділянці функціонує п'ять автомобільних пунктів пропуску: "Сеньківка" у Чернігівській області, "Бачівськ" та "Юнаківка" - у Сумській, "Мілове" - у Луганській та "Гоптівка" у Харківській областях.

Зазначається, що з початку доби у цих пунктах пропуску на в'їзд в Україну держкордон перетнуло понад 1800 осіб, з яких пройшли тестування понад 900. Ще 745 осіб відправилися на самоізоляцію, а 49 - на обсервацію. Решта - діти віком до 12 років та учасники міжнародних перевезень.

У відомстві також нагадали, що іноземці незалежно від країни, які прибувають в Україну, повинні мати страховку, яка покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, а також негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, яке було проведене не більш як за 72 години до перетину кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, що включені ВООЗ у перелік дозволених до використання у надзвичайних ситуаціях.

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