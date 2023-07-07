Уряд затвердив процедуру надання статусу УБД цивільним
Уряд у п'ятницю, 7 липня, затвердив порядок встановлення факту безпосередньої участі цивільних осіб у захисті України для надання відповідних статусів
Про це інформує пресслужба Мінветеранів.
Йдеться про процедуру встановлення факту участі цивільних у захисті України, які офіційно не були у складі жодної з українських силових структур, починаючи з 24 лютого 2022 року.
"На жаль, внаслідок одержаних поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час безпосередньої участі в обороні країни від російських окупантів, багато таких цивільних стали особами з інвалідністю або загинули (померли). У зв’язку з цим, Законом № 2864 таких осіб віднесено до осіб з інвалідністю внаслідок війни, а рідних осіб, що загинули – до членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України", - йдеться у повідомленні.
Для того, аби отримати відповідний статус потрібно написати заяву встановленого зразка та додати до неї довідку командира військової частини. Якщо ж її немає, то потрібно надати засвідчені нотаріусом свідчення двох осіб або свідчення командира підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа.
Рішення прийматиме утворена Мінветеранів міжвідомча комісія. Вона зможе видати:
- довідку за формою згідно з додатком 6 до постанови КМУ №413 – для осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- довідку за формою згідно з додатком до постанови КМУ №740 – для членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
"Такі довідки будуть однією з необхідних підстав для подальшого встановлення органами соцзахисту населення одного зі статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України", - додали у Мінветеранів.
- 13 червня робоча група у Верховній Раді з питань розв'язання проблем військовослужбовців узгодила правки щодо поранених. Вона погодилась підвищити виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям.
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