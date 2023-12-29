Уряд затвердив склад наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість"

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Це один із ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного ОПК", - написав він.

До складу наглядової ради увійшли:

Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України у 2019-2020 роках, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка".



Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки. Ексголова наглядової ради Укроборонпрому.



Сергій Коновець – колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України".

Давід Ломджарія – член наглядової ради Укрзалізниці.



Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

Що відомо про АТ "Українська оборонна промисловість"

29 червня було офіційно припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Його очолив Герман Сметанін. Нова структура повністю належить державі.

В уряді казали, що трансформація Укроборонпрому має відкрити шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства. Також це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни з російськими окупантами.