Уряд затвердив стратегію інформаційної безпеки України

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 вересня.

Кабінет міністрів схвалив стратегію інформаційної безпеки України. Вона спрямована на протидію Росії в інформаційному просторі.

Документ включає заходи протидії дезінформації та маніпуляції з боку Російської Федерації, а також передбачає боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців.

Стратегія розрахована до 2025 року, за цей час має бути сформований і захищений інформаційний простір, боротьба з незаконним контентом, інформаційна реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Далі стратегію інформаційної безпеки має схвалити РНБО.

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