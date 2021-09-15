Уряд затвердив стратегію інформаційної безпеки України
Кабінет міністрів ухвалив Стратегію інформаційної безпеки України
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 вересня.
Кабінет міністрів схвалив стратегію інформаційної безпеки України. Вона спрямована на протидію Росії в інформаційному просторі.
Документ включає заходи протидії дезінформації та маніпуляції з боку Російської Федерації, а також передбачає боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців.
Стратегія розрахована до 2025 року, за цей час має бути сформований і захищений інформаційний простір, боротьба з незаконним контентом, інформаційна реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.
Далі стратегію інформаційної безпеки має схвалити РНБО.
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