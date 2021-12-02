Уряд збільшив видатки та виплати медикам і їхнім сім'ям

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.



За його словами, збільшення доходів і видатків на понад 720 млн грн забезпечить додаткові ресурси, які отримають медпрацівники у випадку втрати працездатності через коронавірусну хворобу.



Прем'єр-міністр наголосив, що медичні працівники повинні мати соціальний захист та гарантії без будь-яких перешкод.

Нагадаємо, бюджет Фонду соціального страхування України на 2021 рік було прийнято у березні.

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