Уряд звільнив з посади голову Херсонської ОВА

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, уряд ухвалив ще низку кадрових рішень. Зокрема, Ігоря Дегнеру призначили головою Державної служби України з питань праці (дотепер він був першим заступником голови). Також призначили заступників міністра з питань реінтеграції окупованих територій (Михайло Янчук), голови Держагентства лісових ресурсів (Юрій Сотник) і Держагенства з питань кіно (Максим Александров).