Уряд звільнив з посади голову Херсонської ОВА
Геннадія Лагуту звільнили з посади голови Херсонської обласної військової адміністрації. Він керував обласною адміністрацією з 26 жовтня 2021 року
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Крім того, уряд ухвалив ще низку кадрових рішень. Зокрема, Ігоря Дегнеру призначили головою Державної служби України з питань праці (дотепер він був першим заступником голови). Також призначили заступників міністра з питань реінтеграції окупованих територій (Михайло Янчук), голови Держагентства лісових ресурсів (Юрій Сотник) і Держагенства з питань кіно (Максим Александров).
- Нагадаємо, російські окупанти затримали мера Херсона Ігоря Колихаєва.
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