USAID АГРО надасть українським фермерам міндобрива для осінньої посівної

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Кожен учасник програми зможе отримати 1 тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення. Тобто всього відберуть 12 учасників, які отримають добрива.

Реєстрація на отримання допомоги вже розпочалася в Державному аграрному реєстрі (ДАР) і триватиме до вичерпання планових обсягів добрив.

Подати заявку можуть усі аграрії, які:

мають в обробітку від 5 до 500 га у будь-якій області України (крім тимчасово окупованих територій),

вирощують зернові або олійні культури,

зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

"USAID допоможе агровиробникам забезпечити свої господарства необхідними добривами восени та продовжувати роботу наступного року", - зазначили в Мінагрополітики.