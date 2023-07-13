USAID АГРО надасть українським фермерам міндобрива для осінньої посівної
Уряд США через програму USAID АГРО безоплатно надасть мінеральні добрива українським агровиробникам на осінню посівну кампанію. Усього роздадуть 12 тонн добрив
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Кожен учасник програми зможе отримати 1 тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення. Тобто всього відберуть 12 учасників, які отримають добрива.
Реєстрація на отримання допомоги вже розпочалася в Державному аграрному реєстрі (ДАР) і триватиме до вичерпання планових обсягів добрив.
Подати заявку можуть усі аграрії, які:
- мають в обробітку від 5 до 500 га у будь-якій області України (крім тимчасово окупованих територій),
- вирощують зернові або олійні культури,
- зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.
"USAID допоможе агровиробникам забезпечити свої господарства необхідними добривами восени та продовжувати роботу наступного року", - зазначили в Мінагрополітики.
- 6 липня стало відомо, що фермери в 9 областях України отримають від продовольчої організації ООН (ФАО) насіння зернових для осінньої посівної. Аграрії зможуть обрати одну з двох озимих культур: пшеницю або ячмінь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе