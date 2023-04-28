USAID передало дрони для моніторингу газової інфраструктури

Про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТСУ України" у facebook.

"За підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID - US Agency for International Development) через USAID Проєкт енергетичної безпеки Оператор ГТС України отримав дрони для моніторингу газової інфраструктури. Прилади активно використовуються одним з ЛВУМГ на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, представник ОГТСУ також зазначив, що за допомогою дронів можна обстежити важкодоступні ділянки газопроводів на територіях, де велися активні бойові дії, ще до проведення розмінування. Наприклад, така аеророзвідка дозволяє швидко виявити та ліквідувати розгерметизацію газопроводу внаслідок влучання ворожої ракети.

Як повідомлялося, на початку квітня ТОВ "Оператор ГТСУ України" (ОГТСУ) отримав від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 6 генераторів.