Шмигаль підписав з USAID угоду, яка збільшить потік іноземних інвестицій в Україну
Під час візиту до Вашингтона прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав з USAID угоду, яка збільшить потік іноземних інвестицій до нашої країни
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
"Адміністраторка USAID Саманта Пауер зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити економічне відновлення України та спільні зобов’язання Сполучених Штатів та України щодо прозорості та підзвітності", - розповіли у посольстві.
Під час зустрічі було підписано нову угоду між USAID - US Agency for International Development, U.S. International Development Finance Corporation та Україною, метою якої є сприяння в залученні приватного сектору та збільшенні прямих іноземних інвестицій, зазначили у дипвідомстві.
- 12 квітня Шмигаль прибув у Вашингтон для зустрічі з посадовцями США та світових фінінституцій.
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