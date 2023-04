Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

"Адміністраторка USAID Саманта Пауер зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити економічне відновлення України та спільні зобов’язання Сполучених Штатів та України щодо прозорості та підзвітності", - розповіли у посольстві.

Під час зустрічі було підписано нову угоду між USAID - US Agency for International Development, U.S. International Development Finance Corporation та Україною, метою якої є сприяння в залученні приватного сектору та збільшенні прямих іноземних інвестицій, зазначили у дипвідомстві.