USAID виділило понад 12 млн доларів на підтримку жінок, постраждалих від російського насильства

Про це повідомляє UNFPA в Україні.

"Жінки та дівчата, які потрапили в бойові дії, стикаються з підвищеним ризиком гендерно зумовленого насильства та жорстокого поводження, включаючи сексуальне насильство та зґвалтування, пов’язані з конфліктом, тоді як ті, хто втікає в пошуках безпеки, також наражаються на нові ризики та небезпеки", – зазначають в організації.

Зокрема, USAID профінансує центри боротьби з гендерно зумовленим насильством у 30 місцях та роботу 60 мобільних команд, що надаватимуть психосоціальне консультування найбільш уразливим верствам населення по всій Україні. Також забезпечить фінансування національної онлайн-платформи для підтримки постраждалих від насильства.

Окрім того, 20 громад зможуть розробляти та впроваджувати програми спрямовані на запобігання гендерного насилля та посилення ефективності роботи мобільних бригад на рівні своїх територій.

"За підтримки USAID, UNFPA надасть грошову допомогу для захисту благополуччя, гідності вагітних і годуючих жінок, а також постраждалих від гендерно зумовленого насильства, – додають у організації. – Крім того, жінки матимуть можливість звернутися до кар’єрних центрів для підтримки та розвитку своєї економічної незалежності, що сприятиме запобіганню та пом’якшенню наслідків ГЗН".

Як пацієнтам з туберкульозом отримати медичну допомогу під час війни. Поради НСЗУ.