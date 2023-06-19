У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. У МВС України відразу почали евакуювати цивільне населення із низки населених пунктів, що потрапили в потенційні зони затоплення на правобережжі річки Дніпро. Також частина мешканців евакуювалася самостійно. Натомість жителі тимчасово окупованих населених пунктів на лівобережжі залишилися без допомоги. Зокрема, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначав, що окупанти ізолювали Олешки Херсонської області й евакуювали тільки мешканців із російським паспортом. А депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів у ефірі Еспресо, що окупанти розмістили позиції на дахах підтоплених будинків лівобережної Херсонщини та обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки.