"Усе дуже складно": у Кремлі пояснили, чому не пустили місію ООН на лівобережжя Херсонщини
У Кремлі заявили, що Росія не може забезпечити безпеку представникам місії ООН, яка виявила бажання відвідати окуповані населені пункти лівобережжя Херсонщини
Про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
Він заявив, буцімто ЗСУ обстрілюють лівобережжя Херсонщини.
"Усе дуже складно - дуже складно забезпечити їм (представникам ООН, – ред.) безпеку", - сказав Пєсков.
Він додав, що є й "інші нюанси".
"Дуже багато питань: як переходити, де лінія зіткнення, забезпечення безпеки", - сказав "голос" Путіна.
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У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. У МВС України відразу почали евакуювати цивільне населення із низки населених пунктів, що потрапили в потенційні зони затоплення на правобережжі річки Дніпро. Також частина мешканців евакуювалася самостійно. Натомість жителі тимчасово окупованих населених пунктів на лівобережжі залишилися без допомоги. Зокрема, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначав, що окупанти ізолювали Олешки Херсонської області й евакуювали тільки мешканців із російським паспортом. А депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів у ефірі Еспресо, що окупанти розмістили позиції на дахах підтоплених будинків лівобережної Херсонщини та обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки.
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13 червня ООН заявила про готовність відвідати лівобережжя Херсонщини, але Росія не надала їй гарантій безпеки.
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19 червня Центр нацспротиву повідомив, що через підрив Каховської ГЕС в Олешках могло загинули щонайменше 500 людей.
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