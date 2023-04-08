Про це мовиться у вечірньому відеозверненні президента.

"Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – "Росомак" – 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, 2МіГи" – зазначив президент.

Зокрема президент згадав про 35-й оборонний пакет допомоги від США, куди увійшли ракети для HIMARS, ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки. Також підтримка Німеччиною України зросла на 200 млн євро інвестицій.

Нідерланди своєю чергою оголосили про пакет на 270 млн євро для відновлення, гуманітарної й нелетальної підтримки та збору злочинів РФ і створення реєстру збитків від агресії. Данія та Норвегія також працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для української артилерії.