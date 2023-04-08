Немає народу, який би ставився схвально до наслідків російської окупації, - Зеленський
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація
Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
Він підкреслив, що цінності, за які бореться Україна та її захисники - близькі кожному народові, незалежно від географічного розташування.
"Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст", - зазначив він.
Глава держави додав: щобільше світ знає про російську агресію, тим швидше програють окупанти, а спокій повернеться.
"Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую всім нашим партнерам за потужну допомогу!
Слава Україні!" - резюмував президент.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та забороняють вільно пересуватися мешканцям регіону.
- Правоохоронці Харківщини розслідують понад 13,5 тис. воєнних злочинів Росії, зокрема виявлено 23 катівні, де окупанти піддавали тортурам сотні іноземних та українських громадян.
- А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти набирають підлітків призовного віку у так звану "добровольчу дружину", де навчають їх воювати.
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