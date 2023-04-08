Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Він підкреслив, що цінності, за які бореться Україна та її захисники - близькі кожному народові, незалежно від географічного розташування.

"Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст", - зазначив він.

Глава держави додав: щобільше світ знає про російську агресію, тим швидше програють окупанти, а спокій повернеться.

"Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую всім нашим партнерам за потужну допомогу!

Слава Україні!" - резюмував президент.