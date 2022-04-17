Усі звернення Марченко - спецоперація ФСБ Росії, щоб створити з Медведчука борця за справедливість, - політолог
Політичний експерт, юрист-міжнародник Андрій Смолій вважає, що усі звернення Оксани Марченко - це спецоперація ФСБ Росії, щоб створити з кума Путіна Віктора Медведчука борця за справедливість в Україні
Політолог висловив таку думку в етері Еспресо.TV.
"Усі ці звернення Оксани Марченко та ціла пресконференція для російських пропагандистських ЗМІ - чергова інформаційна спецоперація ФСБ Росії. Марченко однозначно виконує прямі завдання путінського режиму, щоб створити певну інформаційну картинку. Це орієнтовано не на президента Туреччини Ердогана чи будь-кого іншого з інших держав світу. Ця картинка створюється для внутрішнього ринку країни-агресорки, щоб тримати населення в тонусі й показувати, що в Україні відбуваються політичні репресії й Медведчука тут ледь не катують", - зазначив Смолій.
Політичний експерт додав, що ця картинка з Оксаною Марченко створюється і для нашого медійного простору, щоб ми це обговорювали й кум Путіна далі лишався в інформпросторі України, щоб ми говорили про Медведчука, а не про провали Росії.
"Звернення Марченко - це виключно створення певного інформаційного фону. Усі її слова - це така собі нова методичка Кремля, щоб створювати з неї образ нещасної жінки, а з Віктора Медведчука - образ борця за справедливість. Як бачимо, в Україні у це ніхто не вірить. Українці створюють меми, пародії на Марченко й цим підривають Інтернет", - зауважив Андрій Смолій.
- Нагадаємо, суд Львова арештував 154 об'єкти майна нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
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