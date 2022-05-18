Усик б’ється за всю країну, за весь демократичний світ, - промоутер

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Покинути Україну було для Усика дуже складним рішенням. Надзвичайно складним. Але заяви, які він може робити через громадськість за допомогою того, чим він займається, є чимось вагомим. Він розуміє, що битиметься на надзвичайно високому рівні. Увесь світ сидітиме та дивитиметься цей бій, і які б месседжі він не робив, світ їх обов’язково сприйме. Усик б’ється не за себе. Він не б’ється за славу й не за свою особисту спадщину. Він б’ється за всю країну, за весь демократичний світ", – сказав промоутер Красюк.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.

10 травня українець Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією DAZN.

13 травня Усик очолив рейтинг боксерів від The Ring.

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