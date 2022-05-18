Усик б’ється за всю країну, за весь демократичний світ, - промоутер
Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, відзначив, що у бою проти Ентоні Джошуа - українець битиметься за всю Україну та демократичний світ
Про це повідомляє Boxing Scene.
"Покинути Україну було для Усика дуже складним рішенням. Надзвичайно складним. Але заяви, які він може робити через громадськість за допомогою того, чим він займається, є чимось вагомим. Він розуміє, що битиметься на надзвичайно високому рівні. Увесь світ сидітиме та дивитиметься цей бій, і які б месседжі він не робив, світ їх обов’язково сприйме. Усик б’ється не за себе. Він не б’ється за славу й не за свою особисту спадщину. Він б’ється за всю країну, за весь демократичний світ", – сказав промоутер Красюк.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.
- 10 травня українець Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією DAZN.
- 13 травня Усик очолив рейтинг боксерів від The Ring.
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