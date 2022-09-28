Про це повідомляє "Трибуна".

"Поведінка Джошуа після матчу мене не образила, він був розчарований і засмучений. Я б також засмутився, якби мене побили двічі. Він має потужний потенціал для свого розвитку, але йому просто треба позбутися людей, які заважають йому прогресувати. Йому просто не потрібні ці додаткові люди навколо нього, які хочуть дати найкращу пораду, які хочуть поділитися його успіхом. Він повинен думати про свою команду. Але, перш за все, він чудовий хлопець, і я бажаю йому удачі", - сказав Олександр Усик.

Усик переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікувалося, що у грудні Тайсон Ф'юрі зустрінеться з іншим британцем - Ентоні Джошуа, однак він заявив, що колишній чемпіон світу відмовився з ним битися та зірвав поєдинок.

6 вересня Ентоні Джошуа заявив, що готовий провести бій проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2022 року.

13 вересня Ентоні Джошуа увійшов до топ-10 рейтингу WBC, що дало йому право битися за титул чемпіонату світу з Тайсоном Ф'юрі.

27 вересня британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний бій проти сирійця Махмута Чарра.

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